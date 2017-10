Prier pour la mission en octobre au caté

Semaine missionnaire mondiale

À l’occasion de la Semaine missionnaire mondiale qui a lieu du 15 au 22 octobre 2017sur le thème« Ensemble osons la mission ! », faites découvrir aux enfants qu’ils sont tous missionnaires.

Matériel

- Télécharger le texte du psaume 95 sur www.aelf.org et imprimer-le en autant d’exemplaires que d’enfants. Ce psaume est lu le dimanche 22 octobre 2017, dimanche de la mission universelle.

- Une Bible

Déroulement

Se préparer à écouter la Parole

L’animateur propose aux enfants de prendre quelques instants de silence pour être réceptifs à l’appel du Seigneur.

Puis, tous se regroupent autour de la Bible ouverte à la page du psaume 95. On entre dans la prière par un signe de croix et en disant ensemble :«Seigneur donne-nous la joie de Te découvrir»

Lecture de la Parole

Distribuer un exemplaire du psaume 95 à chaque enfant. Diviser votre équipe en deux groupes et inviter chacun des groupes à lire alternativement les versets du psaume 95.

S’approprier la Parole de Dieu

- Inviter les enfants à méditer en particulier ces quatre versets du psaume : « Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !»

- Leur faire découvrir que ce psaume est une invitation à louer Dieu et mettre sa confiance en Lui.

- Élargir la prière en pensant d’abord aux enfants qui sont dans des pays en guerre, qui ont été victimes de cyclones ; puis en les invitant à nommer des personnes précises qu’ils connaissent et qui oeuvrent aux côtés des plus pauvres, ici en France et dans le monde.

- Chacun dit, soit à haute voix, soit dans le secret de son cœur, ses joies, ses frayeurs, tout ce qui l’habite en ce moment et qu’il confie au Seigneur.

- Conclure ce temps de prière en prenant le dernier verset du psaume« Allez dire aux nations :« Le Seigneur est roi ! Il gouverne les peuples avec droiture. ».

Geneviève Pasquier