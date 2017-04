Pourquoi les femmes portent-elles le voile ?

Voile

L’ouvrage Histoire du voile, des origines au foulard islamique, de Maria Giuseppina Muzzarelli (éd. Bayard) rappelle que le « voilement-couverture » de la tête des femmes n’est pas historiquement lié à l’islam, ni même aux religions monothéistes. Cette pièce d’étoffe a eu une très longue histoire dans nos pays, avant de s’effacer dans la seconde moitié du XXe siècle.

C’est en reprenant une tradition antique que le christianisme a répandu la prescription de se couvrir la tête, s’appuyant sur la première lettre de Paul aux Corinthiens (11, 2-16). « Le voile a ainsi fait son entrée dans le monothéisme, immédiatement interprété comme élément distinctif du genre féminin et symbole de soumission des femmes à l’homme », souligne l’historienne.

Symbole de modestie et d’obéissance

Pourtant, si les femmes se conformèrent au port du voile sans le discuter, elles « ignoraient à peu près tout » de sa justification théologique, pense l’historienne. Elles se couvraient « par esprit pratique mais surtout par tradition, par habitude, pour se conformer à une règle implicite qui exigeait que le corps des femmes, y compris leur tête, soit caché. »

Concentrant son analyse sur la période allant du Moyen Âge au XVIe siècle, Maria Giuseppina Muzzarelli analyse les mille et un usages du voile. Elle s’intéresse à tous les voiles, notamment aux « voiles des lamentations » (celui des veuves), à celles « qui prennent le voile » (religieuses et moniales), aux voiles du jour des noces…

Symbole de modestie et d’obéissance à travers les siècles, le voile est néanmoins ambivalent et ambigu. Par l’étoffe choisie et par la façon de le placer, il aboutit à des résultats contradictoires, « couvrir sans couvrir vraiment, cacher, protéger, occulter en attirant l’attention et les regards, en embellissant et donc en dévoilant », relève Maria Giuseppina Muzzarelli, qui montre avec finesse combien ces usages détournés font partie de l’histoire du voile.

Pouvoir masculin

À partir du XIIIe siècle, l’histoire du voile bascule ainsi progressivement. La naissance de la mode le met en crise. L’art de le décorer, de le porter, la diversité et le raffinement des étoffes et des parures offrent de multiples occasions d’en contourner la raison première. « Les femmes n’avaient pas le droit à la parole en public, mais leurs couvre-chefs, souvent très voyants, parlaient pour elles : soit qu’elles se contentent de les porter, soit qu’elles en assurent la production (…). »

Pour l’historienne, le vêtement fut ainsi l’un des très rares instruments qui permit aux femmes d’apparaître sur la scène sociale et « de déstabiliser, au moins en partie, la rigide distribution des rôles imposée par le pouvoir masculin. » Derrière le respect formel d’une obligation, le voile fut, juge-t-elle, « un “élément de résistance” positive »

Élodie Maurot