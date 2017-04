Dom Guéranger, le retour au grégorien

Musique

Prosper Guéranger naît en 1805 à Sablé, dans la Sarthe. Entré au séminaire du Mans, puis ordonné prêtre, il se passionne pour l’histoire de l’Église. Nommé chanoine de la cathédrale de Tours, il entreprend d’utiliser le missel romain pour les offices, contrairement aux divers missels français traditionnellement employés par un clergé très gallican. Ce choix révèle son souci d’unité avec Rome, mais aussi un amour romantique pour le passé. Désireux depuis toujours de mener une vie monastique, il se porte acquéreur, pour y vivre lui-même la vie bénédictine, du prieuré de Solesmes, menacé de démolition. Il va y mener une réforme liturgique qui fait encore aujourd’hui de Solesmes un haut lieu du chant grégorien. Car c’est à la restauration du chant liturgique de l’Église qu’il s’attelle, dénonçant les apports jansénistes et protestants de la liturgie de son époque.

Le chant grégorien, dont on ignore l’origine, est composé principalement à partir de versets de la Bible dans sa version latine. C’est le chant propre de la liturgie de l’Église catholique romaine. Dénaturé et défiguré depuis le XVIIe siècle, il avait perdu sa pureté et sa puissance d’expression au service de la prière de l’Église.

Dom Guéranger et les moines qui le rejoignent en grand nombre se plongent dans les anciens manuscrits et redécouvrent un répertoire liturgique riche en symboles, mystérieux et solennel. Ce travail considérable, par la suite officiellement demandé par l’Église, est réalisé peu à peu par l’atelier de la paléographie musicale de Solesmes qui poursuit son œuvre encore aujourd’hui afin que, selon le souhait du pape Pie X, chacun puisse «prier sur de la beauté».

Dom Guéranger contribua ainsi au retour des diocèses de France à la liturgie romaine. Pour mieux faire connaître et aimer la messe romaine, à la fois aux prêtres et aux fidèles, il publie L’Année liturgique, un commentaire des textes de la liturgie, lu par tous les catholiques de l’époque, ancêtre du Prions en Église d’aujourd’hui ! Il meurt en 1875. Son procès en béatification est en cours.

Sophie de Villeneuve