Cent ans de chant liturgique

Musique

En 1903, le pape Pie X, dans son Motu Proprio Tra le sollecitudini, précise que le chant liturgique doit permettre la «participation active de tous» à la liturgie. À cette époque se côtoient déjà chants grégoriens, chants en latin, et cantiques en langue vernaculaire. À la fin des années 1950, le chant liturgique en français est vraiment lancé.

Dans la constitution Sacrosanctum Concilium (1963), le concile Vatican II reprend l’expression de Pie X et encourage la «participation active» des fidèles à la liturgie, soulignant que celle-ci s’exprime en particulier par «les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques» (§30).

Depuis, le chant liturgique n’a cessé d’évoluer. Après le negro-spiritual, le jazz entre dans le répertoire, ainsi que le gospel. Guitare et batterie font leur entrée dans les églises. Les paroles connaissent aussi de profondes évolutions. Les années 1970 sont des années de créativité, où la frontière entre chanson religieuse et chant liturgique devient floue. C’est l’une des raisons qui provoqua des crispations et certaines divisions entre catholiques.

Parallèlement, les chants de Taizé mettent en musique des phrases simples, souvent bibliques, courtes, en latin et toutes les langues du globe. On écrit des chants simples, à la portée de toutes les assemblées, ou des chants plus «savants» chantés plutôt dans les monastères. Un répertoire polyphonique, d’inspiration orthodoxe, initié par les moines de Chevetogne, se diffuse lui aussi. Depuis les années 2000, le répertoire est très éclaté. En plus des genres musicaux déjà évoqués, des groupes de prière nés du Renouveau charismatique ont développé leur propre répertoire qui rend compte pour l’essentiel de l’expérience esthétique, émotionnelle et spirituelle personnelle de leurs membres. Il en va de même des nouvelles souches que l’on appelle la pop louange, destinée au temps de «louange» et autres paraliturgies.

Sébastien Antoni