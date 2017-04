Le jardin, un lieu de renaissance intérieure

Jardin

Apaisement, patience, reconnexion avec soi-même et avec les autres... Le jardin a de nombreuses vertus thérapeutiques ! Comme en témoigne l’expérience du jardin de 80 m2, créé en 2015 sur la terrasse du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière (Paris). Publié le 27 avril 2017.

De g. à d. :

* Élisabeth Crombecque, paysagiste et professeur des écoles ;

* Véronique Laulier,paysagiste DPLG, co-fondatrice de l’association Jardins et santé, directrice de la formation continue à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles ;

* Françoise Frenet-Gastard, professeur des écoles, spécialisée dans les troubles psychiques.

Quel est le rôle de ce jardin ?

Élisabeth Crombecque : C’est un jardin à visée thérapeutique à destination des plus jeunes patients, âgés de 6 à 12 ans, qui séjournent en moyenne trois mois dans cette unité de soins. Il a été conçu comme un lieu de découverte et d’exploration des végétaux. Nous leur proposons des activités sensorielles et artistiques à partir et autour des plantes, au cours d’un atelier hebdomadaire d’une heure et demie. Durant leur hospitalisation – qui est toujours une période éprouvante – les enfants peuvent sortir à l’air libre, y trouver un environnement agréable et apaisant. Durant les beaux jours, ils y prennent leur petit-déjeuner ; ils y vont avec leur famille. Ils sèment, repiquent, arrosent, récoltent et consomment leur récolte. Au jardin, les rôles s’inversent : de soignés, ils deviennent soignants en s’occupant des plantes.

Comment expliquez-vous cet aspect apaisant du jardin ?

Françoise Frenet-Gastard : La particularité de ce jardin est qu’il a été conçu avec eux et pour eux. Nous avons commencé à en parler trois ans avant l’inauguration. Ils ont réfléchi à l’aménagement : les jardinières, le tableau pour écrire, les banquettes, les couleurs, les plantes. Et c’est eux qui ont choisi son nom : Ombre et lumière… Les enfants de l’unité arrivent fragilisés par une maladie ou des traumatismes. Certains sont repliés sur eux-mêmes, d’autres plutôt turbulents. Au jardin, ils apprennent à réguler leur énergie, à différer leurs attentes, à ajuster leurs mouvements. Il faut voir avec quelle précaution ils se passent de main en main de fines capsules de coquelicot ! En retrouvant des gestes fondateurs comme le semis, ils se sentent en vie.

Véronique Laulier : Grâce au jardin, leur rapport au temps évolue. Dehors, sur la terrasse, ils repèrent les différentes saisons. Leur participation à l’atelier rythme et donne du relief au temps de l’hôpital, qui est très linéaire. Voir pousser, éclore puis mûrir une récolte (enfin y goûter) les émerveille. Je me souviens d’un garçon de huit ans, qui s’est mis à sauter comme un kangourou quand il a aperçu une grappe de tomates cerises arrivée à maturité. Il les a comptées une à une en s’exclamant : « On a gagné ! »

On a l’impression que les enfants entretiennent une relation particulière avec ce jardin ?

Elisabeth Crombecque : En effet. Nous avions posé la question suivante à des élèves d’une école parisienne et à ceux de l’hôpital : « Le jardin, pour toi, qu’est-ce que c’est ? » Pour les premiers, c’est un lieu d’action : on court, on joue, on se promène avec les parents. Pour les enfants de La Pitié-Salpêtrière, le jardin est lié au bien-être : on sent le vent sur son visage, on s’y sent tranquille, on peut s’allonger… Ils ont un rapport très sensoriel au jardin. « C’est l’endroit où l’on peut goûter la pluie et le beau temps », nous a dit l’un deux. Je me souviens de ce petit garçon qui avait déboulé en courant sur la terrasse. Nous lui avons tendu une rose. Il s’est assis et a passé la matinée à en respirer le parfum. Il goûtait le plaisir de sentir. Le jardin regorge de nombreuses espèces parfumées au toucher singulier : sauge, variétés de menthe, verveine, lavande…

Le jardin a-t-il eu d’autres effets sur les jeunes patients ?

Françoise Frenet-Gastard : Nous avons l’habitude de consigner la vie du jardin dans « le cahier du jardin », une sorte d’herbier : on colle et légende une plante qu’on a récoltée, on rédige les instructions de plantation, etc. Un jour, un enfant qui avait du mal à écrire a réclamé le cahier pour écrire lui-même. Il s’est mis à recopier avec application le nom des fleurs en formant bien ses lettres ! Un autre, qui avait des problèmes de lecture, s’est écrié au cours d’un atelier : « Moi aussi, je veux lire ». Il a réussi à déchiffrer chaque mot. Grâce au plaisir qu’il leur procure, le jardin donne sens aux apprentissages.

Véronique Laulier : Nous avons réalisé un petit film pour témoigner auprès des soignants de ce que les enfants vivaient au jardin. Toute l’équipe du professeur David Cohen, le chef de service qui nous a beaucoup encouragées dans le projet, s’étonnait de les voir si calmes et si absorbés dans leur activité. Les soignants découvraient leur patient sous un autre jour. C’est également vrai pour les familles. Dans la vie de tous les jours, les parents et les enfants atteints de maladies psychiques souffrent du regard que l’on porte sur eux. Un père était très réticent à ce que l’on diffuse des images de son fils. Mais quand il a vu la séquence où son fils se montrait heureux, curieux, joyeux au point de sauter au cou des membres de l’équipe, il nous a dit un grand oui.

Ce qu’ils vivent au jardin a-t-il une incidence sur leurs relations avec leur entourage ?

Françoise Frenet-Gastard : Oui, le jardin est devenu un lieu de transmission. Les enfants sont très fiers de le faire visiter à leurs parents et de leur expliquer les variétés qui y poussent. Ils jouent un rôle similaire quand de nouveaux enfants arrivent dans le service. Ils me présentent aux nouveaux comme « la dame des fleurs » (rires). Ce lien avec le jardin perdure après leur départ. Je pense à ce garçon aujourd’hui âgé de 13 ans qui vit en foyer. Il continue à demander des nouvelles du jardin. Nous lui envoyons des graines qu’il sème dans son jardin. Lorsqu’il avait visité ce lieu, il avait été d’emblée tranquillisé en apercevant le jardin : c’est un repère pour lui.

Élisabeth Crombecque : Dans la formation de concepteur de jardin que j’ai suivie à Versailles, nous apprenons à ouvrir nos yeux, nos oreilles et tous nos sens pour nous mettre à l’écoute de l’espace et de ce qu’il nous raconte. Les enfants cultivent cette qualité. Je me souviens notamment de cette sortie, dans l’hôpital, où les jeunes avaient remarqué que le cerisier était en fleurs et s’étaient arrêtés pour le regarder.

Véronique Laulier : Ce que vient de dire Élisabeth est très important. Un jardin ne peut pas se créer seul. Chaque étape nécessite de s’entourer des malades, des soignants, des familles pour assurer sa pérennité. Cette façon de faire est la plus respectueuse. Aujourd’hui, les institutions sont demandeuses, et certaines entreprises n’hésitent pas à vendre des jardins dits thérapeutiques préfabriqués, avec le même mobilier et parcours santé, qui ressemblent à des parcours de hamsters, stéréotypés et sans âme. Mais qui s’occupera du jardin une fois l’entreprise partie s’il n’y a pas eu un accompagnement ? Le jardin quand il est bien conçu dans son environnement offre une bulle de bonheur, où l’on peut renaître.

Jardins et santé, 83, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris. Site : www.jardins-sante.org

L’association créée en 2004 a accordé plus de cinquante bourses pour financer des jardins dans les établissements médicaux sociaux. L’École nationale supérieure du paysage vient de créer une chaire « paysage et santé ». Destinée à nouer des partenariats avec des institutions publiques ou privés, elle promeut le développement des jardins à visée thérapeutique.

Propos recueillis par Gilles Donada