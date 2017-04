Prière de Marie de l'Incarnation

Sainte Marie de l'Incarnation

Prier avec Marie de l’Incarnation, c’est entrer en intimité avec Dieu, c’est avoir le cœur ouvert sur le monde et vouloir que Dieu soit connu et aimé. Publié le 4 mars 2017.

Vers la fin de sa vie, elle fait confidence à son fils d’une pratique qui lui est familière depuis 1635 ; c’est la prière par le Cœur de Jésus... Elle raconte : "un soir que j’étais dans notre cellule, traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes et souhaitant avec un ardent désir que le Royaume de Jésus-Christ fût accompli, il me semblait que le Père éternel ne m’écoutait pas... cela m’affligeait, mais en ce moment j’entendis une voix intérieure qui me dit : "Demande-moi par le Cœur de mon Fils, c’est par lui que je t’exaucerai".

Voici sa prière :

"C’est par le Cœur de mon Jésus, ma voie, ma vérité et ma vie que je m’approche de vous, ô Père éternel.

Par ce divin Cœur je vous adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas ;

je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas ;

je vous adore pour tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous connaissent pas.

Je veux par ce divin cœur satisfaire pour tous les mortels.

Je fais le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du Sang très précieux de mon divin Époux : je veux vous satisfaire pour elles toutes par ce divin Cœur. Je les embrasse toutes pour vous les présenter par lui. Je vous demande leur conversion ; voulez-vous souffrir qu’elles ne connaissent pas mon Jésus ? Permettrez-vous qu’elles ne vivent pas en Celui qui est mort pour tous ? Vous voyez, ô divin Père, qu’elles ne vivent pas encore. Ah ! faites qu’elles vivent par ce divin Cœur.



Sur cet adorable Cœur je vous présente tous les ouvriers de l’Évangile ; remplissez-les de votre Esprit-Saint par les mérites de ce divin Cœur. Sur ce Sacré Cœur comme sur un Autel divin je vous présente Claude Martin, votre petit serviteur (mon fils) et Marie Buisson, votre petite servante (ma nièce), je vous demande au nom de mon divin Époux que vous les remplissiez de son esprit et qu’ils soient éternellement à vous sous les auspices de cet adorable Cœur.



Vous savez, mon bien-aimé, tout ce que je veux dire au Père par votre divin Cœur et par votre sainte âme : en lui disant je vous le dis parce que vous êtes en votre Père et que votre Père est en vous. Faites donc que tout cela s’accomplisse et joignez-vous à moi pour fléchir par votre Cœur celui de votre Père. Faites selon votre parole que comme vous êtes une même chose avec lui, toutes les âmes que je vous présente soient aussi une même chose avec lui et avec vous.

Source : Don Oury - Ce que croyait Marie de l’Incarnation - p. 128.

