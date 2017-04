Vladimir Ghika : la théologie du besoin

Figure spirituelle

Descendant d’une famille princière roumaine, Vladimir Ghika, né en 1873, fait toutes ses études en France où il vivra la moitié de sa vie. D’origine orthodoxe, il devint catholique à 30 ans, sans pour autant renier ses racines, tant il pressent l’unité de l’Eglise. Grande figure du début du siècle, il fait partie de tous les cercles mondains, spirituels et religieux de l’époque. Ami des Maritain, de Jean Daujat, de Francis Jammes et de bien d’autres, il se voit confier par Pie X la charge de travailler à l’unité de l’Eglise dans tous les milieux en Occident comme en Orient. Il voyagera donc beaucoup, et cette activité missionnaire se doublera de celle qui mènera auprès des pauvres de Villejuif, auprès desquels il s’installera. Il inaugure ainsi un vrai ministère laïque, qui n’est pas sans rappeler celui plus tard mené par les membres d’ATD quart Monde. Il développe ainsi ce qu’il appelle la « théologie du besoin » : Dieu se découvre dans tout besoin qui se manifeste à nous. La providence, en mettant un besoin sur notre chemin, nous fait connaître ce que Dieu veut et attend de nous. Tout besoin rencontré est donc un appel d’amour qu’Il nous adresse. Aucune rencontre n’est un hasard… Vladimir Ghika développe ainsi une véritable liturgie du prochain qui le conduit à s’occuper sans cesse des plus malheureux, malades, exclus. Son activité est intense. Ordonné prêtre en 1923 (à l’âge de 50 ans !) il est nommé à la Chapelle des étrangers (aujourd’hui église Saint-Ignace), et s’occupe sans relâche de tous les réfugiés russes et des pays de l’Est qui arrivent à Paris. Membre du comité des congrès eucharistiques internationaux il parcourt le monde, introduit les filles de la Charité en Roumanie. Son apostolat est fécond : il fait d’innombrables conversions, et sera le père spirituel de nombreux prêtres, dont le père Caffarel, fondateur des Equipes Notre-Dame. En 1939, surpris pas la guerre, il décide de rester en Roumanie. Il s’investit sans compter dans l’aide aux blessé, aux victimes des combats puis plus tard du communisme. Arrêté en 1952, battu, torturé, humilié, il meurt d’épuisement en prison en 1954. Les nombreux témoignages de ses codétenus racontent sa force et sa puissance de vie. Ainsi que la profondeur de sa vie mystique. Sa béatification, comme martyr de la foi, a eu lieu en août 2013 à Bucarest.

Sophie de Villeneuve