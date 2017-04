Christiane Singer donne le goût de l'essentiel

Christiane Singer

L’œuvre de Christiane Singer, ardente et incarnée, est une source d'inspiration pour les chrétiens et les chercheurs de sens. Son journal de bord sur sa fin de vie est devenu une référence. Publié le 24 avril 2017.

l est des visages qui séduisent, non par une beauté de surface, mais par la vie intérieure qu’ils laissent affleurer. Le visage de Christiane Singer était de ceux-là. Et l’on comprend que son éditeur, Albin Michel, ait fait le choix de l’exposer en couverture de plusieurs de ses essais spirituels, même après sa mort, il y a dix ans ce mois-ci.

Mettre en valeur ce visage est une manière d’introduire avec justesse à une œuvre profondément incarnée, ancrée dans un amour de la vie, un respect du corps, une célébration des liens et des relations. Une vie reçue comme un don, faisant signe vers un Autre. Ancrée dans le christianisme mais refusant de s’y limiter, ouverte aux apports des religions et spiritualités – du judaïsme, hérité de son père, à la vaste palette des sagesses orientales –, Christiane Singer avait le goût de l’essentiel, ce Réel, avec majuscule, qu’elle distinguait du réel superficiel où les vies modernes menacent de s’enliser et d’étouffer.

« Je la lis comme quelqu’un suffisamment au cœur d’elle-même, structuré intérieurement, pour ne pas avoir peur de l’apport des autres religions et spiritualités, analyse le Père Claude Charvet, jésuite, engagé dans l’animation de la paroisse Notre-Dame-des-Anges à Bordeaux. Elle les vit comme des moyens pour enrichir son christianisme. Elle n’est pas dans la peur. Au fond, elle n’a peur ni des curés, ni de Dieu. »

Un langage qui touche en profondeur

Dans l’œuvre de Christiane Singer, la dimension corporelle est reconnue comme un haut lieu de l’expérience, y compris spirituelle. C’est à la fois le corps qui traverse l’existence (Les Âges de la vie, 1983), les corps des amants (Une Passion. Entre ciel et chair, 1992), mais aussi le corps souffrant, approchant de sa fin (Dernier fragments d’un long voyage, 2007). « Elle disait souvent : “Ce que tu ne vivras pas dans ton corps, tu ne le vivras nulle part ailleurs” »,témoigne Philip Perrin, qui suivit ses enseignements. « C’est une des raisons pour laquelle j’aime la lire : elle n’a pas du tout peur de son corps, poursuit le Père Charvet. Elle a un côté très féminin, un peu féministe, qui nous fait découvrir une autre façon de lire l’Évangile, de voir le visage du Christ. »

Claude Charvet utilise volontiers ses écrits pour l’accompagnement des couples.« C’est un bon auteur, qui peut donner du goût pour traverser les crises, souligne-t-il. Elle utilise un langage qui touche en profondeur, un peu comme les images de l’Évangile. Quand la tête est un peu perdue, cette écriture laisse l’affectif et l’inconscient prendre le relais. Elle ouvre l’accès à une source vive, intérieure. »

Dans Une Passion. Entre ciel et chair – « son plus grand livre » aux yeux de Jean Mouttapa, son éditeur –, Christiane Singer raconte l’amour entre Abélard et Héloïse, un amour contrarié, où la passion amoureuse ouvre un chemin vers Dieu. La comédienne Christelle Willemez a adapté ce texte pour la scène et pour des lectures publiques.

« Ce texte témoigne d’une réconciliation possible entre corps, cœur et esprit,relève-t-elle. En cela, il parle aux jeunes générations qui ont terriblement besoin de ce témoignage. Mais il parle également à des personnes plus âgées, élevées dans une tradition religieuse où l’on se méfiait de la chair. »

La veille du sens

Récemment, la comédienne a été invitée à faire résonner cet écrit, prix des écrivains croyants en 1993, dans des communautés et des cercles religieux.« Chez les moines de Landévennec, les spiritains d’Allex, au Prieuré de Gabriel Ringlet, dans une association de femmes catholiques à Nantes…, égrène-t-elle. Je crois que Christiane Singer touche ce public par son souci de réaccorder l’être incarné. »

Ayant accédé à la source, Christiane Singer ne cessait d’encourager les autres à entamer leur propre route. « La vie ne se révèle qu’à ceux dont les sens sont vigilants et qui s’avancent, félins tendus, vers le moindre signal », écrit-elle dans Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?, dont le titre reprend un aphorisme du mystique allemand Angelus Silesius. Cette veille du sens, elle l’aura portée à son extrême dans la traversée de la maladie. Atteinte d’un cancer, l’écrivain a livré des six derniers mois de sa vie un témoignage bouleversant et lumineux dans Dernier fragment d’un long voyage.

« Beaucoup vivent la maladie comme une pause douloureuse et malsaine. Mais on peut aussi monter en maladie comme vers un chemin d’initiation, à l’affût des fractures qu’elle opère dans tous les murs qui nous entourent, des brèches qu’elle ouvre vers l’infini. Elle devient alors l’une des plus hautes aventures de la vie », y écrit-elle.

Dans ce livre, elle ne nie pas la souffrance, pleure sur sa vulnérabilité, mais elle manifeste avec pudeur combien l’enfer peut être zébré d’une joie profonde.« Quand il n’y a plus rien, il n’y a que l’amour. Il n’y a plus que l’amour. Tous les barrages craquent. C’est la noyade, l’immersion. L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création », confie-t-elle.

« Certains ont pu dire que cette traversée était inhumaine, je ne le crois pas. C’est au contraire une expérience très humaine, réagit Marie de Hennezel, psychologue et écrivain, qui fut son amie. Elle montre jusqu’où l’humain peut aller, ce qu’il peut faire d’une épreuve. Tout le monde ne le peut pas, mais elle, elle a réussi. »

Un hymne à l’amour

« La première fois que j’ai lu ce livre, je l’ai dévoré, témoigne Chantal Arnaud, religieuse xavière, responsable de l’aumônerie de la Maison de soins palliatifs Jeanne-Garnier, à Paris. C’est aussi un texte qu’on peut lire en méditant, en le lisant un peu chaque jour, en le laissant travailler à l’intérieur de soi. Il fait entrer dans un cheminement. » Ce journal fait partie des livres qu’elle conseille aux bénévoles en soins palliatifs. « Cette fin de vie est un chemin d’abandon, qui invite à se dépouiller soi-même pour vivre l’intensité du moment présent », souligne-t-elle.

« Ce qui est frappant, c’est qu’elle ne subit pas sa fin de vie. Elle vit sa fin de vie, complète Marie-Astrid Barthelemy, catholique laïque bénévole à la Maison Jeanne-Garnier. Elle montre combien la fin de vie est un moment de vie et pas de mort. »

Il fallait l’audace et le talent de Christiane Singer, sa conscience exigeante, pour faire de ce journal écrit face à la mort un hymne à l’amour. Et la confiance, totale, que la promesse de vie du Créateur serait tenue dans cette traversée. « J’ai tant aimé ce monde, où habite Ta gloire », a-t-elle souhaité faire inscrire sur son tombeau.

Elodie Maurot