Une journée avec Marie de Pontmain

Notre-Dame de Pontmain

Voici une proposition pour vivre journée de récollection en trois temps, à faire seul ou en groupe, avec Notre-Dame-de-Pontmain. Découvrez l'histoire de l'apparition, priez le chapelet, et priez Marie en chantant

Tenez-vous dans un endroit calme et propice au recueillement.

Temps 1

Découvrez l'histoire de Notre-Dame-de-Pontmain

Prière à Notre-Dame-de-Pontmain

Très douce Vierge Marie, tu as dans ton apparition à Pontmain, rappelé l’importance de la prière, fortifié en nos cœurs l’Espérance et apporté la Paix. Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu. Amen.

Temps 2

Priez Marie en musique

Retrouvez ici le CD et le fichier MP3 du chant "Marie est là" - Maîtrise Saint Léonard de Fougères / Marie, mère de l'espérance - ADF BAYARD

Temps 3

Prier les mystères joyeux du chapelet avec Notre-Dame-de-Pontmain

Les illustrations des vitraux des différents mystères, sont celles du parcours proposé aux pèlerins par le sanctuaire de Pontmain.

1er mystère joyeux : L'Annonciation

2e mystère joyeux : La Visitation

3e mystère joyeux : La Nativité

4e mystère joyeux : La Présentation de Jésus au Temple

5e mystère joyeux : Jésus est retrouvé dans le Temple

